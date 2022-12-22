Артета призвал "Арсенал" использовать свою "беспрецедентую" возможность

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал свою команду воспользоваться своей "беспрецедентной" возможностью в этом сезоне.

"Арсенал" возобновляет сезон 2022/23 после паузы на ЧМ-2022, имея пять очков над ближайшим преследователем в Премьер-Лиге. Артета чувствует, что у "канониров" есть реальные шансы на титул, однако это потребует огромной работы.



"Это не просто ощущение. То, что команда заслуживает выигрывать матчи, также подкрепляется фактами и статистикой".



"Как вы знаете, я хочу, чтобы команда играла определенным образом, и чем стабильнее мы будем в этом, тем больше мы будем побеждать".



"К сожалению, в футболе ты можешь пробить 30 раз, не дать пробить сопернику ни разу и все равно проиграть 1:0, но я думаю, в долгосрочной перспективе ты все равно получишь то, что заслуживаешь. Мы уверены, что находимся на правильном пути, но в то же время мы знаем, какие сложности нас ожидают во второй части сезона. Это нечто беспрецедентное, и мы должны быть готовы к этому".



"Мы взволнованы, как и положено, и мы должны предвкушать эту возможность. Мы понимаем, что должны делать вещи гораздо лучше, чем их уже делаем", — цитирует Артету The Independent.