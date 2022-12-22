Сен-Максимен зазывает Тюрама в "Ньюкасл"

Французский вингер "Ньюкасла" Аллан Сен-Максимен признался, что уговаривает звезду менхенгладбахской "Боруссии" и сборной Франции Маркуса Тюрама перейти к "сорокам".

Контракт Маркуса, сына легендарного Лилиана Тюрама, истекает в конце этого сезона, поэтому клуб из Гладбаха открыт к продаже игрока уже в январе.



Одним из претендентов на 25-летнего Тюрама, забившего 13 голов и отдавшего четыре результативные передачи в 17 матчах этого сезона, считается "Ньюкасл", и Сен-Максимен всячески агитирует своего друга на этот переход.



"Разговаривал ли я с ним насчет "Ньюкасла"? Да, если я буду честным. Я болтал с ним".



"На мой взгляд, он отличный игрок. Я давно знаю этого парня. Я играл вместе с ним с очень юных лет. Я знаю всю его семью. У него отличные родители. Он невероятный парень", — цитирует Сен-Максимена talkSPORT.