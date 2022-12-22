Тен Хаг рассказал, как Каземиро помог ему преобразить раздевалку МЮ

Каземиро Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг рассказал, как полузащитник Каземиро помог ему преобразить раздевалку команды.

В августе "Юнайтед" приобрел Каземиро у "Реала" за 70 миллионов фунтов, и 30-летний бразилец быстро утвердился ключевым игроком "красных дьяволов".

Но также Тен Хаг приглашал Каземиро как проверенного победителя для улучшения атмосферы в команде, и с этой задачей новичок справился.

"Прежде в раздевалке не было духа, я не видел никакой движущей силы в команде".

"Душевная стойкость была на очень низком уровне. А бойцовский дух, готовность сражаться друг за друга и постановка интересов команды в приоритет отсутствовали в этом составе".

"Важнее всего для меня было изменить культуру. Чтобы принести это в раздевалку, тебе нужны сильные личности".

"Поэтому покупка Каземиро была так важна. Он может ускорить этот процесс, потому что он знает, что тебе необходимо, чтобы побеждать", — сообщил Тен Хаг Voetbal International.


Метки Каземиро, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2022 06:00

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