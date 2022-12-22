"Юнайтед" вышел в 1/4 финала Кубка Лиги
"Манчестер Юнайтед" присоединился к числу четвертьфиналистов Кубка Лиги, на классе победив лидера Чемпионшипа "Бернли" со счетом 2:0.
"Красные дьяволы" по-хозяйски начали матч и открыли счет в середине первого тайма. Аарон Ван-Биссака догнал уходивший за лицевую линию мяч и в касание прострелил вдоль ворот на Кристиана Эриксена — 1:0.
Вскоре после начала второго тайма Маркус Рэшфорд совершил слаломный проход со своей половины поля, войдя в штрафную по правому краю и пробив низом в дальний угол ворот — 2:0. Этот счет остался до финального счистка.
Также 4-й раунд Кубка Лиги преодолели "Ноттингем Форест", на выезде разгромивший "Блэкберн" (1:4), и представитель Лиги Один "Чарльтон", в серии пенальти одолевший "Брайтон".
"Манчестер Юнайтед" — "Бернли" — 2:0 (1:0)
Голы: Эриксен 27, Рэшфорд 57.
"Манчестер Юнайтед": Дубравка, Ван-Биссака (Шоу 72), Линделеф, Маласиа (Уильямс 85), Мактоминей, Каземиро, Эриксен, Фернандеш, Гарначо (Антони 59), Рэшфорд (Фред 85), Мартиаль (Эланга 72).
"Блэкберн" — "Ноттингем Форест" — 1:4 (1:1)
Голы: Уортон 44 — Джонсон 13 (пен), 90, Лингард 53, Авоньи 79
"Чарльтон" — "Брайтон" — 0:0 (0:0) победа "Чарльтона" в серии пенальти — 4:3
22.12.2022 01:00
Просмотров: 442
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Контраст с матчами чм, совсем другой футбол. Более скоростной быстрый, не прерываясь ни на миг все носятся по полю, динамика игры другая. Ни лучше ни хуже, просто другой ход матча.
Отдельно понравился гол Рэша, как он пронес мяч метров 50 вот так уверенно. Прям как Мбаппе. Это и требуется от него, хороший матч провел. Антони просто никакой, мало что получалось. Каземиро норм в обороне отыграл. Томини так себе провел матч. Бисака голевой чётко достал и вточил Эриксену - тому просто подставить ногу оставалось.
В целом прошли дальше и это главное.
(ответить)
скузня готова сосировать у КОРОЛЕЙ сегодня? м?
(ответить)
Поздравляем участников соревнований
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий