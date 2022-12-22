"Юнайтед" вышел в 1/4 финала Кубка Лиги

"Манчестер Юнайтед" присоединился к числу четвертьфиналистов Кубка Лиги, на классе победив лидера Чемпионшипа "Бернли" со счетом 2:0.

"Красные дьяволы" по-хозяйски начали матч и открыли счет в середине первого тайма. Аарон Ван-Биссака догнал уходивший за лицевую линию мяч и в касание прострелил вдоль ворот на Кристиана Эриксена — 1:0.



Вскоре после начала второго тайма Маркус Рэшфорд совершил слаломный проход со своей половины поля, войдя в штрафную по правому краю и пробив низом в дальний угол ворот — 2:0. Этот счет остался до финального счистка.



Также 4-й раунд Кубка Лиги преодолели "Ноттингем Форест", на выезде разгромивший "Блэкберн" (1:4), и представитель Лиги Один "Чарльтон", в серии пенальти одолевший "Брайтон".



"Манчестер Юнайтед" — "Бернли" — 2:0 (1:0)



Голы: Эриксен 27, Рэшфорд 57.



"Манчестер Юнайтед": Дубравка, Ван-Биссака (Шоу 72), Линделеф, Маласиа (Уильямс 85), Мактоминей, Каземиро, Эриксен, Фернандеш, Гарначо (Антони 59), Рэшфорд (Фред 85), Мартиаль (Эланга 72).



"Блэкберн" — "Ноттингем Форест" — 1:4 (1:1)



Голы: Уортон 44 — Джонсон 13 (пен), 90, Лингард 53, Авоньи 79



"Чарльтон" — "Брайтон" — 0:0 (0:0) победа "Чарльтона" в серии пенальти — 4:3