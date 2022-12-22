Премьер-Лига хочет ввести временные замены в сезоне 2023/24

Премьер-Лига вызвалась произвести испытания временных замен при подозрении на сотрясение в следующем сезоне.

Как сообщает BBC, с соответствующим предложением Премьер-Лига — а также французская Лига 1 и МЛС — напрямую обратилась к Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB), который определяет правила игры в футбол.



Предполагается, что игрок, получивший травму головы в матче, будет временно уступать свое место на поле другому, чтобы в течение 10-15 минут пройти медицинские тесты на сотрясение и затем либо вернуться в игру, либо ее завершить.



Ожидается, что IFAB предоставит свой ответ только в марте, и не факт, что он будет положительным. В данный момент Международный совет отдает предпочтение постоянным заменам, нежели временным при подозрении на сотрясение.