Система VAR совершила шесть ошибок в этом сезоне
Система VAR совершила шесть ошибочных вмешательств в этом сезоне Премьер-Лиги.
Как сообщает BBC, в этом сезоне была создана специальная независимая комиссия из пяти членов, чтобы еженедельно пересматривать ключевые эпизоды матчей высшего дивизиона.
Эта комиссия пересмотрела сотни инцидентов, выделив 48 ситуацией, когда требовалось вмешательство VAR. И в 42 случаях итоговые решения рефери оказывались правильными.
Однако еще в шести случаях из-за вмешательства VAR рефери меняли свои изначально правильные решения на ошибочные.
Какие-либо конкретные инциденты не называются, однако новый глава судейского корпуса Ховард Уэбб прикладывает все усилия, чтобы повысить стандарты работы рефери и VAR.
21.12.2022 23:00
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Дела одной команды точно пойдут в гору после назначения Уэбба.
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