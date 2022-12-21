Система VAR совершила шесть ошибок в этом сезоне

Система VAR совершила шесть ошибочных вмешательств в этом сезоне Премьер-Лиги.

Как сообщает BBC, в этом сезоне была создана специальная независимая комиссия из пяти членов, чтобы еженедельно пересматривать ключевые эпизоды матчей высшего дивизиона.



Эта комиссия пересмотрела сотни инцидентов, выделив 48 ситуацией, когда требовалось вмешательство VAR. И в 42 случаях итоговые решения рефери оказывались правильными.



Однако еще в шести случаях из-за вмешательства VAR рефери меняли свои изначально правильные решения на ошибочные.



Какие-либо конкретные инциденты не называются, однако новый глава судейского корпуса Ховард Уэбб прикладывает все усилия, чтобы повысить стандарты работы рефери и VAR.