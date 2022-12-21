Система VAR совершила шесть ошибок в этом сезоне

Система VAR Система VAR совершила шесть ошибочных вмешательств в этом сезоне Премьер-Лиги.

Как сообщает BBC, в этом сезоне была создана специальная независимая комиссия из пяти членов, чтобы еженедельно пересматривать ключевые эпизоды матчей высшего дивизиона.

Эта комиссия пересмотрела сотни инцидентов, выделив 48 ситуацией, когда требовалось вмешательство VAR. И в 42 случаях итоговые решения рефери оказывались правильными.

Однако еще в шести случаях из-за вмешательства VAR рефери меняли свои изначально правильные решения на ошибочные.

Какие-либо конкретные инциденты не называются, однако новый глава судейского корпуса Ховард Уэбб прикладывает все усилия, чтобы повысить стандарты работы рефери и VAR.


Метки VAR, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2022 23:00

Количество просмотров Просмотров: 652

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hunter022 21.12.2022 23:55 # hunter022
    Дела одной команды точно пойдут в гору после назначения Уэбба.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: