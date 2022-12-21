Гвардиола: "Мой период в "Сити" не будет полноценным без победы в Лиге Чемпионов"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его период в клубе не будет полноценным без победы в Лиге Чемпионов.

Гвардиола тренирует "Сити" с 2016 года и за это время завоевал каждый доступный трофей на внутренней арене.



Только элитный европейский турнир никак не покорится "горожанам", которые при Хосепе останавливались в финале, полуфинале и трижды в четвертьфинале.



Во время паузы на Чемпионат Мира в Катаре Гвардиола продлил свой контракт на два года, дав себе больше времени, чтобы покорить заветную цель.



"Я признаю, что мы хотим этот трофей, и мой период здесь не будет полноценным, если мы не завоюем его. Но это не единственная причина, почему я продлил свой контракт. Я буду делать все ради клуба. Конечно, это трофей, которого у нас еще нет, и мы постараемся завоевать его".



"У меня есть ощущение, что рано или поздно мы сделаем это. Мы пытались сделать это в прошлом и будем пытаться изо всех сил в будущем", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.