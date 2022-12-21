Гвардиола: "Мой период в "Сити" не будет полноценным без победы в Лиге Чемпионов"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его период в клубе не будет полноценным без победы в Лиге Чемпионов.

Гвардиола тренирует "Сити" с 2016 года и за это время завоевал каждый доступный трофей на внутренней арене.

Только элитный европейский турнир никак не покорится "горожанам", которые при Хосепе останавливались в финале, полуфинале и трижды в четвертьфинале.

Во время паузы на Чемпионат Мира в Катаре Гвардиола продлил свой контракт на два года, дав себе больше времени, чтобы покорить заветную цель.

"Я признаю, что мы хотим этот трофей, и мой период здесь не будет полноценным, если мы не завоюем его. Но это не единственная причина, почему я продлил свой контракт. Я буду делать все ради клуба. Конечно, это трофей, которого у нас еще нет, и мы постараемся завоевать его".

"У меня есть ощущение, что рано или поздно мы сделаем это. Мы пытались сделать это в прошлом и будем пытаться изо всех сил в будущем", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2022 21:00

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  1. liverpo0ol 21.12.2022 21:06 # liverpo0ol
    А говорят ЛЧ второй сорт, вон пепка без волос остался с 0сися

    (ответить)

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