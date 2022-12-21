Стрейк заключил новый контракт с "Лидсом"

Паскаль Стрейк Защитник Паскаль Стрейк заключил с "Лидсом" новый контракт, рассчитанный до лета 2027.

Стрейк выступает за "Лидс" после своего перехода из "Аякса" в январе 2018. Паскаль был основным игроком "белых" при Марсело Бьелсе и остается таковым при Джесси Марше.

От предыдущего контракта Стрейка оставался только один год, однако клуб с "Элланд Роуд" связал будущее 23-летнего голландца на гораздо более длительный срок.

В этом сезоне Стрейк сыграл 14 матчей за "Лидс" во всех соревнованиях, забив один гол. Паскаль попал в заявку своей сборной на Чемпионат Мира в Катаре, но на поле так ни разу и не появился.


Метки контракты, Лидс, Стрейк

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2022 20:00

Количество просмотров Просмотров: 164



Поиск: