Гвардиола поздравил Альвареса с победой на ЧМ-2022

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поздравил своего нападающего Хулиана Альвареса с победой на Чемпионате Мира в Катаре.

22-летний Альварес сыграл ключевую роль в триумфе сборной Аргентины на ЧМ-2022, забив четыре гола на турнире.



Пользуясь случаем, Гвардиола поздравил не только Хулиана, но также двух своих бывших игроков в лице Николаса Отаменди и Лионеля Месси.



"Что касается Хулиана, то мы довольны. Он много играл и сделал удивительных вклад в успех команды с помощью своей игры. Теперь мы обладаем чемпионом Мира в своей команде".



"Мы невероятно рады за него. Поздравляем его, Нико Отаменди, Лео Месси и Аргентину как страну — они заслужили стать чемпионами", — цитирует Гвардиолу The Independent.