Гвардиола поздравил Альвареса с победой на ЧМ-2022

Хулиан Альварес Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поздравил своего нападающего Хулиана Альвареса с победой на Чемпионате Мира в Катаре.

22-летний Альварес сыграл ключевую роль в триумфе сборной Аргентины на ЧМ-2022, забив четыре гола на турнире.

Пользуясь случаем, Гвардиола поздравил не только Хулиана, но также двух своих бывших игроков в лице Николаса Отаменди и Лионеля Месси.

"Что касается Хулиана, то мы довольны. Он много играл и сделал удивительных вклад в успех команды с помощью своей игры. Теперь мы обладаем чемпионом Мира в своей команде".

"Мы невероятно рады за него. Поздравляем его, Нико Отаменди, Лео Месси и Аргентину как страну — они заслужили стать чемпионами", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Альварес, Гвардиола, Манчестер Сити, сборная Аргентины, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2022 19:00

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