Гвардиола рассказал, что форма Холанда оставляет желать лучшего

Эрлинг Холанд Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что его нападающий Эрлинг Холанд не находится в оптимальной форме.

В отличие от большинства своих партнеров по "Сити", норвежец Холанд не принимал участия в Чемпионате Мира в Катаре.

С одной стороны Эрлинг отдохнул, но в то же время растерял свою форму, о чем Гвардиола поведал перед матчем Кубка Лиги против "Ливерпуля" в четверг.

"Мы еще посмотрим, кто сыграет. Некоторые игроки, вернувшиеся с Чемпионата Мира, находятся в лучшем состоянии, чем те, которые не ездили туда".

"Серхио (Гомесу), Эрлингу и Рияду (Махрезу) слегка не хватает кондиций".

"Вернувшиеся с Чемпионата Мира игроки там играли и тренировались каждый день. Для них было нормально поддерживать ритм".

"Шаг за шагом к нам возвращаются игроки — сегодня вернулось шестеро, и мы рады этому. Они получили уникальный опыт, и теперь мы постараемся как можно скорее интегрировать их в общую группу", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2022 18:00

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  1. spr1te 21.12.2022 18:55 # spr1te
    "слегка не хватает кондиций", а в заголовке "форма оставляет желать лучшего". Как бэ...

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  2. true-manc 21.12.2022 18:27 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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