Гвардиола рассказал, что форма Холанда оставляет желать лучшего

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что его нападающий Эрлинг Холанд не находится в оптимальной форме.

В отличие от большинства своих партнеров по "Сити", норвежец Холанд не принимал участия в Чемпионате Мира в Катаре.



С одной стороны Эрлинг отдохнул, но в то же время растерял свою форму, о чем Гвардиола поведал перед матчем Кубка Лиги против "Ливерпуля" в четверг.



"Мы еще посмотрим, кто сыграет. Некоторые игроки, вернувшиеся с Чемпионата Мира, находятся в лучшем состоянии, чем те, которые не ездили туда".



"Серхио (Гомесу), Эрлингу и Рияду (Махрезу) слегка не хватает кондиций".



"Вернувшиеся с Чемпионата Мира игроки там играли и тренировались каждый день. Для них было нормально поддерживать ритм".



"Шаг за шагом к нам возвращаются игроки — сегодня вернулось шестеро, и мы рады этому. Они получили уникальный опыт, и теперь мы постараемся как можно скорее интегрировать их в общую группу", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.