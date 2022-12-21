Гвардиола рассказал, что форма Холанда оставляет желать лучшего
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что его нападающий Эрлинг Холанд не находится в оптимальной форме.
В отличие от большинства своих партнеров по "Сити", норвежец Холанд не принимал участия в Чемпионате Мира в Катаре.
С одной стороны Эрлинг отдохнул, но в то же время растерял свою форму, о чем Гвардиола поведал перед матчем Кубка Лиги против "Ливерпуля" в четверг.
"Мы еще посмотрим, кто сыграет. Некоторые игроки, вернувшиеся с Чемпионата Мира, находятся в лучшем состоянии, чем те, которые не ездили туда".
"Серхио (Гомесу), Эрлингу и Рияду (Махрезу) слегка не хватает кондиций".
"Вернувшиеся с Чемпионата Мира игроки там играли и тренировались каждый день. Для них было нормально поддерживать ритм".
"Шаг за шагом к нам возвращаются игроки — сегодня вернулось шестеро, и мы рады этому. Они получили уникальный опыт, и теперь мы постараемся как можно скорее интегрировать их в общую группу", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.
21.12.2022 18:00
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"слегка не хватает кондиций", а в заголовке "форма оставляет желать лучшего". Как бэ...
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КОРОЛИ!!!
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