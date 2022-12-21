Кунья проходит медобследование в "Вулверхэмптоне"

Матеус Кунья Нападающий "Атлетико" Матеус Кунья сегодня проходит медобследование в "Вулверхэмптоне".

В предыдущие дни Кунью связывали с переходом в другие клубы Премьер-Лиги, включая "Арсенал", "Лидс" и "Эвертон".

Однако Daily Mail может подтвердить, что "волки" выиграли борьбу за Матеуса, которого они возьмут в аренду с обязательством по выкупу за 40 миллионов фунтов.

Более того, "Вулверхэмптон" уже достиг устной договоренности с самим Куньей, сегодня 23-летний бразилец проходит медобследование в английском клубе.

Таким образом, Кунье предстоит стать первым новичком "волков" при испанском тренере Хулене Лопетеги.


Метки Атлетико, Вулверхэмптон, Кунья

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2022 17:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 21.12.2022 17:55 # narcot
    кунья для янки

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  2. gary47 21.12.2022 17:29 # gary47
    Умеют же развести английские клубы на бабки!

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