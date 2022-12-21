Кунья проходит медобследование в "Вулверхэмптоне"
Нападающий "Атлетико" Матеус Кунья сегодня проходит медобследование в "Вулверхэмптоне".
В предыдущие дни Кунью связывали с переходом в другие клубы Премьер-Лиги, включая "Арсенал", "Лидс" и "Эвертон".
Однако Daily Mail может подтвердить, что "волки" выиграли борьбу за Матеуса, которого они возьмут в аренду с обязательством по выкупу за 40 миллионов фунтов.
Более того, "Вулверхэмптон" уже достиг устной договоренности с самим Куньей, сегодня 23-летний бразилец проходит медобследование в английском клубе.
Таким образом, Кунье предстоит стать первым новичком "волков" при испанском тренере Хулене Лопетеги.
21.12.2022 17:00
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