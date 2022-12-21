Тен Хаг: "Если бы не МЮ, Мартинес бы перешел в "Арсенал"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что защитник Лисандро Мартинес перешел был в "Арсенал", если бы не вмешательство его клуба.

Несмотря на опасения насчет роста, Мартинес зарекомендовал себя ключевым игроком "Юнайтед" в этом сезоне. А недавно Лисандро выиграл со сборной Аргентины Чемпионат Мира в Катаре.



По словам Тен Хага, если бы он отказался воссоединиться со своим бывшим подопечным по "Аяксу", Мартинес бы сейчас выступал за лидирующий в Премьер-Лиге "Арсенал".



"Мы так хорошо проводили время в "Аяксе", вместе набираясь опыта. Мы вернули "Аякс" в европейскую элиту. Тот проект был так дорог для меня".



"Но Мартинес сам хотел уйти из "Аякса". Если бы мы не взяли его, он бы ушел в "Арсенал".



"Он был их приоритетом. В какой-то момент Лича позвонил мне: "Тренер, слушай, я все равно ухожу из "Аякса". Я могу отправиться в "Арсенал", но если ты хочешь меня, я перейду в "Манчестер Юнайтед".



"Затем я подумал: "Я не должен выстреливать себе и "Юнайтед" в ногу". Он не собирался оставаться в Амстердаме, это не обсуждалось. Затем мы обо всем договорились", — сообщил Тен Хаг Voetbal International.