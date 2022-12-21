Вивель назначен техническим директором "Челси"
"Челси" объявил о назначении Кристофера Вивеля своим новым техническим директором.
Прежде Вивель трудился в "РБ Лейпциг", где отвечал за комплектацию состава и скаутскую работу во всех возрастных группах.
Кристофер покинул "РБ Лейпциг" еще в октябре. А сейчас 36-летний немец обрел новую работу, в которой будет трудиться бок о бок с владельцем "Челси" Тоддом Бели и помогать главному тренеру Грэму Поттеру.
"Челси" создает самый захватывающий проект в глобальном футболе, и я крайне горжусь тем, что перехожу в клуб".
"Этот клуб обладает таким большим потенциалом, чтобы продолжать добиваться успеха, развиваться и расти", — сообщил Вивель.
21.12.2022 15:00
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