Вивель назначен техническим директором "Челси"

Кристофер Вивель "Челси" объявил о назначении Кристофера Вивеля своим новым техническим директором.

Прежде Вивель трудился в "РБ Лейпциг", где отвечал за комплектацию состава и скаутскую работу во всех возрастных группах.

Кристофер покинул "РБ Лейпциг" еще в октябре. А сейчас 36-летний немец обрел новую работу, в которой будет трудиться бок о бок с владельцем "Челси" Тоддом Бели и помогать главному тренеру Грэму Поттеру.

"Челси" создает самый захватывающий проект в глобальном футболе, и я крайне горжусь тем, что перехожу в клуб".

"Этот клуб обладает таким большим потенциалом, чтобы продолжать добиваться успеха, развиваться и расти", — сообщил Вивель.


Метки Вивель, РБ Лейпциг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2022 15:00

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  1. ivan-tns 21.12.2022 15:52 # ivan-tns
    Щёльсе - это понижение после Лейпцига! Наберется опыта и уйдет в топ клуб!

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  2. sausage 21.12.2022 15:32 # sausage
    Ага, самую захватывающую фабрику по торговле игроками. Какие нах трофеи?

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  3. bembo 21.12.2022 15:10 # bembo
    Лежать чмохиииии. Императорси возвращаются.

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