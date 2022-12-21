Ботройд советует МЮ пригласить Мартинеса на место Де Хеа

Эмилиано Мартинес Бывший нападающий сборной Англии Джей Ботройд посоветовал "Манчестер Юнайтед" приобрести голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса.

В данный момент "Юнайтед" все еще решает судьбу своего первого номера Давида Де Хеа, который, как считает Ботройд, имеет чересчур высокую зарплату.

По мнению Джея, едва выигравший ЧМ-2022 со сборной Аргентины Мартинес мог бы стать достойной заменой для Де Хеа.

"Де Хеа — голкипер топ-уровня, и он хорошо провел прошлый сезон. Но он получает много денег, один один из самых высокооплачиваемых игроков в Премьер-Лиге. Кажется, речь о 350,000 фунтов в неделю, а это много для голкипера. На месте "Юнайтед" я бы искал другие варианты сейчас".

"Если оглянуться вокруг, то одним из таких вариантов является Мартинес. Да, он в "Астон Вилле", но он обладает этим потенциалом, на мой взгляд", — цитирует Ботройда Daily Mirror.


Метки Астон Вилла, Ботройд, Манчестер Юнайтед, Мартинес

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. pavlix76 21.12.2022 15:54 # pavlix76
    Думаю, Мартинесу надо держатся в дали от этого проекта.

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  2. ivan-tns 21.12.2022 15:54 # ivan-tns
    Позднее раскрытие таланта! Эми в полном порядке! Можно и в Баварию!

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  3. alexomck 21.12.2022 15:17 # alexomck
    сейчас бы лучшему киперу в мире в МЮ с их ЛЕ переходить:)

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  4. danilych89 21.12.2022 14:44 # danilych89
    "Бывший нападающий сборной Англии"
    судя по открытым данным, за взрослую сборную Англии Ботройд провел целый один матч и не забил. мощщно))

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  5. mancunia-planet 21.12.2022 14:37 # mancunia-planet
    Да нахер не нужен.

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  6. narcot 21.12.2022 14:35 # narcot
    > Де Хеа — голкипер топ-уровня

    неудивительно, что такой "эксперт" советует мартинеса))

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  7. quavo 21.12.2022 14:14 # quavo
    Во первых мартинес старый, а во вторых и пальца де хеи не стоит

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