Ботройд советует МЮ пригласить Мартинеса на место Де Хеа

Бывший нападающий сборной Англии Джей Ботройд посоветовал "Манчестер Юнайтед" приобрести голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса.

В данный момент "Юнайтед" все еще решает судьбу своего первого номера Давида Де Хеа, который, как считает Ботройд, имеет чересчур высокую зарплату.



По мнению Джея, едва выигравший ЧМ-2022 со сборной Аргентины Мартинес мог бы стать достойной заменой для Де Хеа.



"Де Хеа — голкипер топ-уровня, и он хорошо провел прошлый сезон. Но он получает много денег, один один из самых высокооплачиваемых игроков в Премьер-Лиге. Кажется, речь о 350,000 фунтов в неделю, а это много для голкипера. На месте "Юнайтед" я бы искал другие варианты сейчас".



"Если оглянуться вокруг, то одним из таких вариантов является Мартинес. Да, он в "Астон Вилле", но он обладает этим потенциалом, на мой взгляд", — цитирует Ботройда Daily Mirror.