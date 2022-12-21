Ботройд советует МЮ пригласить Мартинеса на место Де Хеа
Бывший нападающий сборной Англии Джей Ботройд посоветовал "Манчестер Юнайтед" приобрести голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса.
В данный момент "Юнайтед" все еще решает судьбу своего первого номера Давида Де Хеа, который, как считает Ботройд, имеет чересчур высокую зарплату.
По мнению Джея, едва выигравший ЧМ-2022 со сборной Аргентины Мартинес мог бы стать достойной заменой для Де Хеа.
"Де Хеа — голкипер топ-уровня, и он хорошо провел прошлый сезон. Но он получает много денег, один один из самых высокооплачиваемых игроков в Премьер-Лиге. Кажется, речь о 350,000 фунтов в неделю, а это много для голкипера. На месте "Юнайтед" я бы искал другие варианты сейчас".
"Если оглянуться вокруг, то одним из таких вариантов является Мартинес. Да, он в "Астон Вилле", но он обладает этим потенциалом, на мой взгляд", — цитирует Ботройда Daily Mirror.
21.12.2022 14:00
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Последние комментарии:
Думаю, Мартинесу надо держатся в дали от этого проекта.
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Позднее раскрытие таланта! Эми в полном порядке! Можно и в Баварию!
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сейчас бы лучшему киперу в мире в МЮ с их ЛЕ переходить:)
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"Бывший нападающий сборной Англии"
судя по открытым данным, за взрослую сборную Англии Ботройд провел целый один матч и не забил. мощщно))
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Да нахер не нужен.
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> Де Хеа — голкипер топ-уровня
неудивительно, что такой "эксперт" советует мартинеса))
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Во первых мартинес старый, а во вторых и пальца де хеи не стоит
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