Нобл признал, что "Вест Хэм" бессилен помешать уходу Райса

Спортивный директор "Вест Хэма" Марк Нобл признал, что его клуб не сможет предотвратить уход полузащитника Деклана Райса на повышение.

Ожидается, что этот сезон станет последним для Райса из "Вест Хэм". По словам Нобла, если насчет Деклана обратятся большие клубы, то "молотобойцы" действительно будут бессильны.



"Мы просто не можем соперничать с командами топ-уровня в финансовом плане. Мы можем приложить все усилия, чтобы подписать лучших игроков из тех, которых клубы топ-5 или топ-6 не заберут, и нам может повезти несколько раз, но нас нельзя сравнивать с этими командами".



"Они слишком сильны в финансовом плане. Если топ-клуб хочет Деклана, они просто заплатят за него, и точка. Вы видели это в случае с Джеком Грилишем и другими лучшими командами. Если речь идет о командах топ-уровня, то у нас нет шансов удержать своих парней", — сообщил Нобл The Guardian.