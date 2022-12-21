Тен Хаг опасается, что ЧМ-2022 отбросит его команду назад

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг опасается, что его команда будет отброшена назад из-за паузы на Чемпионат Мира.

В данный момент Тен Хаг готовит команду к матчу 4-го раунда Кубка Лиги против "Бернли" в среду вечером и по-прежнему может рассчитывать не на всех игроков.



А некоторые из уже вернувшихся отвыкли от требований Тен Хага, и Эрика это беспокоит.



"На протяжении шести недель они играли в других условиях и по другим стилям, а теперь они должны вернуться к нашим правилам и принципам. Все 11 игроков должны быть на одной волне".



"На Чемпионате Мира вы видели, что многие сборные играли пассивно, ждали и реагировали по ситуации".



"В матче против "Манчестер Сити", как мы видели, это было нашей главной проблемой. Мы хотим доминировать и быть проактивными, но в том матче мы играли по-другому", — цитирует Тен Хага Daily Mail.