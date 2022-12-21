Тен Хаг опасается, что ЧМ-2022 отбросит его команду назад

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг опасается, что его команда будет отброшена назад из-за паузы на Чемпионат Мира.

В данный момент Тен Хаг готовит команду к матчу 4-го раунда Кубка Лиги против "Бернли" в среду вечером и по-прежнему может рассчитывать не на всех игроков.

А некоторые из уже вернувшихся отвыкли от требований Тен Хага, и Эрика это беспокоит.

"На протяжении шести недель они играли в других условиях и по другим стилям, а теперь они должны вернуться к нашим правилам и принципам. Все 11 игроков должны быть на одной волне".

"На Чемпионате Мира вы видели, что многие сборные играли пассивно, ждали и реагировали по ситуации".

"В матче против "Манчестер Сити", как мы видели, это было нашей главной проблемой. Мы хотим доминировать и быть проактивными, но в том матче мы играли по-другому", — цитирует Тен Хага Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2022 12:00

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  1. narcot 21.12.2022 13:00 # narcot
    лысый шарлатан. летом за дверь

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  2. royal-sovereign 21.12.2022 12:44 # royal-sovereign
    Ну да, в шип отбросит. Где таким отбросам самое место.

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  3. tursa 21.12.2022 12:19 # tursa
    уже стелит отмазу?

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  4. mancunia-planet 21.12.2022 12:03 # mancunia-planet
    Да нормально всё будет ёптать не сссы. Так или иначе всё в равных условиях. Кто от этого выграл так это не топы к них всё в строю,большинство на ЧМ не ездили.

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