Тен Хаг опасается, что ЧМ-2022 отбросит его команду назад
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг опасается, что его команда будет отброшена назад из-за паузы на Чемпионат Мира.
В данный момент Тен Хаг готовит команду к матчу 4-го раунда Кубка Лиги против "Бернли" в среду вечером и по-прежнему может рассчитывать не на всех игроков.
А некоторые из уже вернувшихся отвыкли от требований Тен Хага, и Эрика это беспокоит.
"На протяжении шести недель они играли в других условиях и по другим стилям, а теперь они должны вернуться к нашим правилам и принципам. Все 11 игроков должны быть на одной волне".
"На Чемпионате Мира вы видели, что многие сборные играли пассивно, ждали и реагировали по ситуации".
"В матче против "Манчестер Сити", как мы видели, это было нашей главной проблемой. Мы хотим доминировать и быть проактивными, но в том матче мы играли по-другому", — цитирует Тен Хага Daily Mail.
21.12.2022 12:00
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лысый шарлатан. летом за дверь
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Ну да, в шип отбросит. Где таким отбросам самое место.
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уже стелит отмазу?
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Да нормально всё будет ёптать не сссы. Так или иначе всё в равных условиях. Кто от этого выграл так это не топы к них всё в строю,большинство на ЧМ не ездили.
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