"Реал" уверен, что выиграет борьбу за Беллингема

В "Реале" уверены, что их клуб имеет лучшие шансы заполучить полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема следующим летом.



Ранее "Ливерпуль" назывался главным претендентом на 19-летнего Беллингема, который проявил себя с лучшей стороны на Чемпионате Мира в Катаре за сборную Англии.



Интерес к Джуду также проявляют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и ПСЖ, однако The Sun в эксклюзивном материале утверждает, что в борьбе за экс-игрока "Бирмингема", возможно, сменился фаворит.



Как утверждает таблоид, в данный момент "Реал" полон уверенности, что Беллингем откажется от переезда в Премьер-Лигу и выберет Мадрид следующим летом.



Возраст Луки Модриса и Тони Крооса подталкивает "Реал" к приглашению полузащитника топ-уровня, и Королевский клуб готов раскошелиться на 100 с лишним миллионов фунтов для приглашения Джуда.