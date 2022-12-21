"Реал" уверен, что выиграет борьбу за Беллингема

Джуд Беллингем В "Реале" уверены, что их клуб имеет лучшие шансы заполучить полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема следующим летом.

Ранее "Ливерпуль" назывался главным претендентом на 19-летнего Беллингема, который проявил себя с лучшей стороны на Чемпионате Мира в Катаре за сборную Англии.

Интерес к Джуду также проявляют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и ПСЖ, однако The Sun в эксклюзивном материале утверждает, что в борьбе за экс-игрока "Бирмингема", возможно, сменился фаворит.

Как утверждает таблоид, в данный момент "Реал" полон уверенности, что Беллингем откажется от переезда в Премьер-Лигу и выберет Мадрид следующим летом.

Возраст Луки Модриса и Тони Крооса подталкивает "Реал" к приглашению полузащитника топ-уровня, и Королевский клуб готов раскошелиться на 100 с лишним миллионов фунтов для приглашения Джуда.


Метки Беллингем, Боруссия, Реал

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2022 11:00

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  1. felix-the-cat 21.12.2022 12:14 # felix-the-cat
    The sun)) хаахахахахахаха

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  2. moneycity 21.12.2022 11:11 # moneycity
    Зачем ему переходить в стан победителей Лиги Чемпионов, если он может перейти в клуб вечных неудачников из портовой лгбт помойки? (с) тупая скузня

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