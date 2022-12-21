Санчо продолжает тренироваться отдельно от МЮ

Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо до сих пор тренируется отдельно от остальной команды.

В прошлом месяце Санчо отключил свои социальные сети и сосредоточился на индивидуальных занятиях, не поехав с командой Эрика Тен Хага на тренировочный сбор в Испанию. При этом речи о какой-либо травме не идет.



Сезон "Юнайтед" возобновляется матчем 4-го раунда Кубка Лиги против "Бернли" в среду вечером, однако Джейдон участия в нем не примет.



Более того, индивидуальные тренировки Санчо по-прежнему проходит на стороне — 22-летнего англичанина не видели на базе "красных дьяволов" в Каррингтоне" с 31 октября, сообщает Manchester Evening News.



Как ранее говорил Тен Хаг, проблемы Санчо связаны не только с физической формой, но и душевным состоянием, и Эрик не знает, когда Джейдон будет готов.