Светская хроника за среду

"Ливерпуль" вернулся в борьбу за Килиана Мбаппе. "Арсенал" хочет Алексиса Макаллистера. Джанлука Вилли снова сражается с раком. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Арсенал" проявил интерес к покупке вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в январе. (Football365)



"Арсенал" и "Атлетико" хотят аргентинского полузащитника "Брайтона" Алексиса Макаллистера. (AS)



"Ливерпуль" вернулся в число претендентов на нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. (Sport)



Полузащитник "Бенфики" Энцо Фернандес предпочитает перейти в "Ливерпуль". (O Jogo)



"Ливерпулю" придется заплатить 39 миллионов фунтов за полузащитника "Фиорентины" Софьяна Амрабата. (Liverpool Echo)



"Бенфика" надеется опередить "Челси" и "Ливерпуль" в борьбе за 19-летнего нападающего "Чикаго Файр" Джона Дурана. (Record)



"Челси" заинтересован в полузащитнике "Ювентуса" Уэстоне Маккенни. (Calciomercato)



"Челси" выигрывает борьбу у "Ньюкасла" и других клубов Премьер-Лиги за защитника "Васко да Гамы" Андрея Сантоса. (talkSPORT)



"Интер" надеется оградить защитника Алессандро Бастони от интереса "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" с помощью нового контракта. (La Gazzetta dello Sport)



"Астон Вилла" хочет купить вингера "Вильярреала" Самуэля Чуквуэзе в январе. (Football Insider)



Экс-нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду все-таки перейдет в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. (Marca)



"Фулхэм" надеется купить защитника "Арсенала" Седрика Соареша в январе. (talkSPORT)



"Атлетико" близок к сделке по защитнику "Лестера" Чаглару Сеюнджю. (Relevo)



Другое



Криштиану Роналду и голкипер "Челси" Эдуар Менди вошли в символическую сборную худших игроков ЧМ-2022. (Daily Mirror)



Джанлука Виалли снова сражается с раком, причем на этой неделе состояние легенды "Челси" ухудшилось. (The Sun)



Звезда с OnlyFans пожаловалась на падение доходов во время ЧМ-2022 из-за того, что мужчины "предпочитают футбол сексу". (The Sun)