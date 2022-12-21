Светская хроника за среду
"Ливерпуль" вернулся в борьбу за Килиана Мбаппе. "Арсенал" хочет Алексиса Макаллистера. Джанлука Вилли снова сражается с раком. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
"Арсенал" проявил интерес к покупке вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в январе. (Football365)
"Арсенал" и "Атлетико" хотят аргентинского полузащитника "Брайтона" Алексиса Макаллистера. (AS)
"Ливерпуль" вернулся в число претендентов на нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. (Sport)
Полузащитник "Бенфики" Энцо Фернандес предпочитает перейти в "Ливерпуль". (O Jogo)
"Ливерпулю" придется заплатить 39 миллионов фунтов за полузащитника "Фиорентины" Софьяна Амрабата. (Liverpool Echo)
"Бенфика" надеется опередить "Челси" и "Ливерпуль" в борьбе за 19-летнего нападающего "Чикаго Файр" Джона Дурана. (Record)
"Челси" заинтересован в полузащитнике "Ювентуса" Уэстоне Маккенни. (Calciomercato)
"Челси" выигрывает борьбу у "Ньюкасла" и других клубов Премьер-Лиги за защитника "Васко да Гамы" Андрея Сантоса. (talkSPORT)
"Интер" надеется оградить защитника Алессандро Бастони от интереса "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" с помощью нового контракта. (La Gazzetta dello Sport)
"Астон Вилла" хочет купить вингера "Вильярреала" Самуэля Чуквуэзе в январе. (Football Insider)
Экс-нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду все-таки перейдет в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. (Marca)
"Фулхэм" надеется купить защитника "Арсенала" Седрика Соареша в январе. (talkSPORT)
"Атлетико" близок к сделке по защитнику "Лестера" Чаглару Сеюнджю. (Relevo)
Другое
Криштиану Роналду и голкипер "Челси" Эдуар Менди вошли в символическую сборную худших игроков ЧМ-2022. (Daily Mirror)
Джанлука Виалли снова сражается с раком, причем на этой неделе состояние легенды "Челси" ухудшилось. (The Sun)
Звезда с OnlyFans пожаловалась на падение доходов во время ЧМ-2022 из-за того, что мужчины "предпочитают футбол сексу". (The Sun)
21.12.2022 09:00
Просмотров: 1315
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Последние комментарии:
голкипер "Челси" Эдуар Менди вошел в символическую сборную худших игроков ЧМ-2022.
Менди мой личный конченный ЛОХ!
(с) Карим Бензема
Ахахахаха
(ответить)
1. Первая новость публикуется уже в 6 раз. МЫ ВСЕ ЭТО ПОНЯЛИ БЛЯТЬ УЖЕ. АРСЕНАЛ ПРОЯВЛЯЕТ ИНТЕРЕС К МУДРИКУ. ХВАТИТ УЖЕ.
2. Только не в Атлетико. Там Де Пауль мучается бедный уже. Еще один несчастный аргентинец в Мадриде не к чему
3. Ой, блять. Это будет пиздец весело, конечно. Но для этого американцы сначала каким нибудь пиздрически богатым арабам клуб продать
4. С Беллингемом была бы убийственная связка. Кайседо-Беллингем-Фернандеш. Пизда всем.
5. Этот лысый игрок максимум среднего уровня. Он и за бесплатно не нужен
6. Хз кто это. Следующий Аду?
7. Средний игрок для середняка АПЛ.
8. Похуй. Не заиграет
9. Интер больше заработать хочет, а не оградить
10. Хз кто то. Но звучит по голеадорски
11. Да эт понятно. В европе нахер никому не нужен уже хламарь
12. Норм для всех за достойную цену
13. Норм для всех за достойную цену
14. Справедливо
15. Здоровья
16. Секс переоценен
(ответить)
Доброе утро мои хорошие, собираемся на евро 2024
PS.
Роналду > Месси
Кто не согласен - идёт наxуй.
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"Астон Вилла" хочет купить вингера "Вильярреала" Самуэля Чуквуэзе в январе. (Football Insider)
Источник: http://fapl.ru/posts/97475/
В Челси етого топаря. Дуэт связок с Чуквуемекой
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Норм так Манда в числе худших, а помню времена как пенс0головые фапали на него без передышки. пенсы такие смешные...
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Бей свинорусов, спасай планету!!!
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