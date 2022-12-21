МЮ решил купить Гакпо в январе

"Манчестер Юнайтед" решительно настроен приобрести вингера ПСВ Коди Гакпо в январе.

В данный момент "Юнайтед" находится в поисках замены для покинувшего клуб Криштиану Роналду. С переходом к "красным дьяволам" связывают многих бомбардиров, включая Жоау Фелиша из "Атлетико" и Душана Влаховича из "Ювентуса".



Однако talkSPORT утверждает, что "Юнайтед" по рекомендации главного тренера Эрика Тен Хага остановил свой выбор на 23-летнем Гакпо.



При этом ПСВ чувствует себя бессильным переход уходом Коди, ярко себя проявившим за сборную Голландии на ЧМ-2022, и готов рассмотреть предложения от суммы в 45 миллионов фунтов.