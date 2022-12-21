Гвардиол может не покинуть Лейпциг следующим летом

Йошко Гвардиол покинет "РБ Лепйциг" только как самый дорогой защитник в истории Бундеслиги, но этого может не произойти следующим летом.

Гвардиол считается большой трансферной целью "Челси", который уже заручился услугами его партнера по "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку.



По информации Sky Sport Germany, трансфер 20-летнего игрока сборной Хорватии в конце этого сезона выглядит гораздо более сложным — и гораздо более дорогим.



В контракте Гвардиола есть пункт о выкупе за 110 миллионов евро (96 млн. фунтов), но активен он становится только летом 2024.



Сообщается, что уход Гвардиола следующим летом далеко не предрешен, и у "РБ Лейпциг" есть "хорошие шансы" сохранить Йошко до 2024 года, как минимум.