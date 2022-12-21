4-й раунд Кубка Лиги. Матчи вторника

Во вторник вечером определились первые четвертьфиналисты Кубка Лиги.

Увереннее всех со своей задачей справился "Лестер", который разгромил на выезде "МК Донс" из Лиги Один со счетом 0:3.



Хулен Лопетеги дебютировал на тренерском мостике "Вулверхэмптона" с победы 2:0 над аутсайдером Лиги Один "Джиллингемом".



Также прошли дальше "Саутгемптон", одолевший "Линкольн" из Лиги Один (2:1), и "Ньюкасл", взявший верх благодаря автоголу над "Борнмутом" (1:0).



"Саутгемптон" — "Линкольн" — 2:1 (1:1)



Голы: Адамс 25, 74 — Базуну 2 (авт).



"Вулверхэмптон" — "Джилингем" — 2:0 (0:0)



Голы: Хименес 77 (пен), Аит-Нури 90.



"МК Донс" — "Лестер" — 0:3 (0:2)



Голы: Тилеманс 18, Перес 29, Варди 50.



"Ньюкасл" — "Борнмут" — 1:0 (0:0)



Гол: Адам Смит 67 (авт).