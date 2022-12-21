Мартинелли отверг "Барселону" и остается в "Арсенале"

Нападающий Габриэль Мартинелли решил отвергнуть интерес "Барселоны" и заключить новый долгосрочный контракт с "Арсеналом".

Этот сезон Мартинелли начал твердым игроком основы "Арсенала", забив пять голов и отдав две результативные передачи в Премьер-Лиге.



Своей игрой за "канониров" Габриэль заслужил место в заявке сборной Бразилии на Чемпионат Мира в Катаре, где принял участие в трех матчах.



Своими успехами Маринелли заинтересовал "Барселону", чьи скауты, по слухам, специально просматривали 21-летнего бразильца на ЧМ-2022.



Однако Daily Mail и Sport в один голос утверждают, что Мартинелли отверг интерес "Барселоны" и решил продлить сотрудничество с "Арсеналом". Габриэль очень счастлив в Лондоне, дав это понять через своих представителей.



В данный момент "Арсенал" и Мартинелли близки к заключению сделки, которая увеличит зарплату Габриэля до 200,000 фунтов в неделю.