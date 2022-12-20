Фофана травмировался в товарищеском матче

Защитник "Челси" Весле Фофана получил травму в товарищеском матче против "Брентфорда" за закрытыми дверьми.

22-летний Фофана не участвует в официальных матчах "Челси" с начала октября, когда он получил тяжелое повреждение колена против "Милана" в Лиге Чемпионов.



Во время паузы на Чемпионат Мира Весле значительно поправил свое здоровье, поехал с "синими" на тренировочный сбор в ОАЭ и вернулся к занятиям в общей группе.



Как сообщает Football.London, Фофана был решительно настроен принять участие в первом после паузы матче — против "Борнмута" 27 декабря.



Однако во вторник с Весле приключилась новая бедра, потому что он опять повредил свое колено в товарищеском матче против "Брентфорда" на базе в Кобхэме. Докторам еще предстоит установить, что приключилось с французом.