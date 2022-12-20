Фофана травмировался в товарищеском матче

Весле Фофана Защитник "Челси" Весле Фофана получил травму в товарищеском матче против "Брентфорда" за закрытыми дверьми.

22-летний Фофана не участвует в официальных матчах "Челси" с начала октября, когда он получил тяжелое повреждение колена против "Милана" в Лиге Чемпионов.

Во время паузы на Чемпионат Мира Весле значительно поправил свое здоровье, поехал с "синими" на тренировочный сбор в ОАЭ и вернулся к занятиям в общей группе.

Как сообщает Football.London, Фофана был решительно настроен принять участие в первом после паузы матче — против "Борнмута" 27 декабря.

Однако во вторник с Весле приключилась новая бедра, потому что он опять повредил свое колено в товарищеском матче против "Брентфорда" на базе в Кобхэме. Докторам еще предстоит установить, что приключилось с французом.


Метки травмы, Фофана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2022 23:00

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  1. felix-the-cat 21.12.2022 00:02 # felix-the-cat
    Хороший трансфер
    Долбаебы ахахахаха

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  2. hunter022 20.12.2022 23:21 # hunter022
    Команда после абрамки стала сборищем шлака и битого хрусталя.

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  3. hammersmith 20.12.2022 23:02 # hammersmith
    респект

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