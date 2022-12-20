Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни обвинен еще в 30 случаях нарушения запрета на ставки в букмекерских конторах.

Напомним, лишь в прошлом месяце, незадолго до оглашения заявки сборной Англии на ЧМ-2022, FA обвинила Тоуни в 232 случаях нарушения запрета для профессиональных игроков делать ставки на футбол.



Тогда главному тренеру англичан Гарету Саутгейту даже пришлось оправдываться, что он решил не брать Айвена в Катар вовсе не из-за этой истории.



Сейчас количество нарушений, в которых обвиняется Тоуни, возросло на 30 — до 262. У Айвена, забившего 10 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, есть время до 4 января, чтобы предоставить Ассоциации свой ответ, сообщает BBC.



Добавим, в 2017 году Джо Бартон, тогда игрок "Бернли", был дисквалифицирован на 18 месяцев за 1,260 футбольных ставок в течение 10 лет. Апелляция позволила ему смягчить срок наказания до 13 месяцев.