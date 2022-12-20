Агент допускает трансфер Влаховича в январе

Агент нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича, называемый трансферной целью грандов Премьер-Лиги, не исключает уход своего клиента в январе.

Влахович только в январе перешел из "Фиорентины" в "Ювентус" за 80 миллионов евро (70 млн. фунтов), отвергнув интерес "Арсенала".



Как утверждает Corriere Dello Sport, спустя год Душан может покинуть Турин, и за его ситуацией внимательно наблюдают "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".



При этом агент 22-летнего серба Дарко Ристич "ничего не исключает" и готов рассмотреть все возможные варианты.