Агент допускает трансфер Влаховича в январе

Душан Влахович Агент нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича, называемый трансферной целью грандов Премьер-Лиги, не исключает уход своего клиента в январе.

Влахович только в январе перешел из "Фиорентины" в "Ювентус" за 80 миллионов евро (70 млн. фунтов), отвергнув интерес "Арсенала".

Как утверждает Corriere Dello Sport, спустя год Душан может покинуть Турин, и за его ситуацией внимательно наблюдают "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

При этом агент 22-летнего серба Дарко Ристич "ничего не исключает" и готов рассмотреть все возможные варианты.


Метки Влахович, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2022 21:00

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