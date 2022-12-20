"Форест" запланировал минимум две покупки на январь

Ноттингем Форест Владелец "Ноттингем Форест" Евангелос Маринакис заявил, что его клуб собирается совершить минимум два приобретения в зимнее трансферное окно.

Пригласив 23 новых игрока минувшим летом, Маринакис чувствует, что команда Стива Купера все еще нуждается в усилении для успешного решения задачи по выживанию в Премьер-Лиге.

"Форест" едва подписал свободным агентом бразильского плеймейкера Густаво Скарпу, однако у "лесников" будут и другие новички.

"Мы постараемся добавить минимум двух игроков в январе, что поможет нам. Таков план технического персонала и тренерского штаба, но мы верим в имеющихся игроков", — сообщил Маринакис The Telegraph.


Метки Маринакис, Ноттингем Форест, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2022 20:00

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