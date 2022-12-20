"Форест" запланировал минимум две покупки на январь

Владелец "Ноттингем Форест" Евангелос Маринакис заявил, что его клуб собирается совершить минимум два приобретения в зимнее трансферное окно.

Пригласив 23 новых игрока минувшим летом, Маринакис чувствует, что команда Стива Купера все еще нуждается в усилении для успешного решения задачи по выживанию в Премьер-Лиге.



"Форест" едва подписал свободным агентом бразильского плеймейкера Густаво Скарпу, однако у "лесников" будут и другие новички.



"Мы постараемся добавить минимум двух игроков в январе, что поможет нам. Таков план технического персонала и тренерского штаба, но мы верим в имеющихся игроков", — сообщил Маринакис The Telegraph.