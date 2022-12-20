МЮ продлевает контракты с четырьмя игроками

"Манчестер Юнайтед" решил воспользоваться своей опцией по продлению на 12 месяцев контрактов с четырьмя игроками.

Как сообщает BBC, теперь истекающие в конце этого сезона контракты защитников Люка Шоу с Диогу Далотом, полузащитника Фреда и нападающего Маркуса Рэшфорда будут действовать до июня 2024.



Некоторым сюрпризом в этом списке выглядит Фред, потому что ранее ожидалось, что "Юнайтед" отпустит 29-летнего бразильца свободным агентом в конце сезона.



А вот ситуация Давида Де Хеа другая. "Юнайтед" продолжает переговоры с испанским голкипером, убеждая того пойти на понижение своей зарплаты в 375,000 фунтов в неделю.