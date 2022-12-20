"Вулверхэмптон" уверен в приобретении Куньи
"Вулверхэмптон" уверен в приобретении нападающего "Атлетико" Матеуса Куньи.
Лишь сегодня утром появилась информация, что "Арсенал" вступил в борьбу за Кунью, который завоевал золотые медали со сборной Бразилии на Олимпийских играх в 2020 году.
Однако Кунью также хотят три других клуба Премьер-Лиги, включая "Вулверхэмптон", и именно "волки", как утверждает Daily Mail, лидируют в борьбе за Матеуса.
За 15 месяцев в "Атлетико" Кунья так и не смог стать основным игроком, и теперь команда Диего Симеоне готова отказаться от 23-летнего бразильца.
По информации издания, "Вулверхэмптон" обсуждает с "Атлетико" условия сделки стоимостью 40 миллионов фунтов, собираясь взять Матеуса в аренду с последующим выкупом.
20.12.2022 18:00
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