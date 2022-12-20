"Ньюкасл" сделал запрос насчет Мудрика

"Ньюкасл" вступил в борьбу за вингера "Шахтера" и сборной Украины Михаила Мудрика.

Мудрик считается трансферной целью номер один "Арсенала" на январь, даже после травмы Габриэля Жезуса, однако Михаил вызывает интерес и у других клубов.



По информации Football Insider, "Ньюкасл" уже установил контакт с "Шахтером", чтобы обозначить свой интерес к 21-летнему украинцу и узнать условия сделки.



"Сороки" как раз находятся в поисках атакующего игрока топ-уровня, который способен действовать на левом фланге и который обладает голевым чутьем, и Мудрик подходит под этот профиль.



Михаил с лучшей стороны проявил себя на групповом этапе этого розыгрыша Лиги Чемпионов, забив три гола и отдав две результативные передачи в шести матчах, поэтому "Шахтер" готов потребовать за свою звезду свыше 50 миллионов фунтов.