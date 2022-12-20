"Тоттенхэм" предлагает Конте повышение зарплаты

Антонио Конте "Тоттенхэм" готов предложить своему главному тренеру Антонио Конте новый контракт с повышением зарплаты на 1 миллион фунтов в год.

Возглавив "Тоттенхэм" чуть более года назад, Конте с успехом решил задачу по завоеванию путевки в Лигу Чемпионов, а также Антонио весьма достойно начал этот сезон, в котором "шпоры" занимают четвертое место в Премьер-Лиге.

Проблема в том, что действующий контракт Конте истекает в конце этого сезона, а семья Антонио продолжает жить в Италии.

В данный момент "Тоттенхэм" пытается решить эту проблему и готов увеличить зарплату Конте с нынешних 15 до 16 млн. фунтов в год по новому контракту, сообщает The Telegraph.

Впрочем, Конте и так является одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мире, и для него имеют значение и другие факторы. Например, Антонио надеется совершить два приобретения в январе, укрепив свою команду защитником и созидательным игроком.


Метки Конте, контракты, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 20.12.2022 16:10 # narcot
    14.08.2022 11:11 #
    takernotagiver

    Шпоры только с дырявыми командами куражатся. С автобусами им тяжело играть
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