"Тоттенхэм" предлагает Конте повышение зарплаты
"Тоттенхэм" готов предложить своему главному тренеру Антонио Конте новый контракт с повышением зарплаты на 1 миллион фунтов в год.
Возглавив "Тоттенхэм" чуть более года назад, Конте с успехом решил задачу по завоеванию путевки в Лигу Чемпионов, а также Антонио весьма достойно начал этот сезон, в котором "шпоры" занимают четвертое место в Премьер-Лиге.
Проблема в том, что действующий контракт Конте истекает в конце этого сезона, а семья Антонио продолжает жить в Италии.
В данный момент "Тоттенхэм" пытается решить эту проблему и готов увеличить зарплату Конте с нынешних 15 до 16 млн. фунтов в год по новому контракту, сообщает The Telegraph.
Впрочем, Конте и так является одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мире, и для него имеют значение и другие факторы. Например, Антонио надеется совершить два приобретения в январе, укрепив свою команду защитником и созидательным игроком.
20.12.2022 16:00
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Последние комментарии:
14.08.2022 11:11 #
takernotagiver
Шпоры только с дырявыми командами куражатся. С автобусами им тяжело играть
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