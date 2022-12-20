Сильвестр считает Сака ключом к чемпионству "Арсенала"

Букайо Сака Экс-защитник "Арсенала" Микаэль Сильвестр считает, что форма вингера Букайо Сака является ключом к завоеванию "канонирами" титула Премьер-Лиги.

21-летний Сака очень достойно выступил на Чемпионате Мира в Катаре, забив три гола в четырех сыгранных за сборную Англии матчах.

Сильвестр надеется, что таким же образом Букайо продолжит играть и за "Арсенал", который постарается удержать лидерство в Премьер-Лиге во второй части сезона.

"Я хочу, чтобы Сака сохранил свой уровень игры после Чемпионата Мира. Он проявлял себя с лучшей стороны, находил решения и помогал мячу оказываться в сетке. Если Сака продолжит делать это на том же уровне, это позволит "Арсеналу" удержаться в чемпионской гонке", — цитирует Сильвестра Football.London.


Метки Арсенал, Премьер-Лига, Сака, Сильвестр

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2022 15:00

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