Сильвестр считает Сака ключом к чемпионству "Арсенала"

Экс-защитник "Арсенала" Микаэль Сильвестр считает, что форма вингера Букайо Сака является ключом к завоеванию "канонирами" титула Премьер-Лиги.

21-летний Сака очень достойно выступил на Чемпионате Мира в Катаре, забив три гола в четырех сыгранных за сборную Англии матчах.



Сильвестр надеется, что таким же образом Букайо продолжит играть и за "Арсенал", который постарается удержать лидерство в Премьер-Лиге во второй части сезона.



"Я хочу, чтобы Сака сохранил свой уровень игры после Чемпионата Мира. Он проявлял себя с лучшей стороны, находил решения и помогал мячу оказываться в сетке. Если Сака продолжит делать это на том же уровне, это позволит "Арсеналу" удержаться в чемпионской гонке", — цитирует Сильвестра Football.London.