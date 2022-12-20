Маринакис объяснил, почему "Форест" подписал 23 игрока летом

Владелец "Ноттингем Форест" Евангелос Маринакис объяснил впечатляющую летнюю трансферную кампанию своего клуба.

Пробившись в Премьер-Лигу через плей-офф Чемпионшипа, летом "Форест" подписал 23 новых игрока. Суммарно "лесники" потратили 150 миллионов фунтов.



По словам Маринакиса, его клуб был вынужден так поступить, потому что аренда части игроков истекла, а другие игроки не соответствовали уровню Премьер-Лиги.



"Люди говорят, что у нас слишком много игроком и что из-за этого будет сложно. Но пятеро наших ключевых игроков прошлого сезона были взяты в аренду, поэтому нам требовалось заменить их".



"Также тебе требуются игроки уровня Премьер-Лиги, и мы были вынуждены добавить мастерства во всех зонах. Если бы наши ключевые игроки не бы арендованными, история была бы другой. А так это было неизбежно".



"Я покупал игроков не потому, что просто хотел потратить деньги, а потому, что мы в этом нуждались", — сообщил Маринакис The Telegraph.