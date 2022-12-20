"Вилла" обратилась насчет Николя Джексона
"Астон Вилла" сделала запрос насчет сенегальского вингера "Вильярреала" Николя Джексона.
21-летний Джексон находился на радаре у Унаи Эмери с момента, как испанский тренер возглавил бирмингемский клуб.
После того, как Эмери согласовал список своих трансферных целей на январь, "Вилла" официально обратилась насчет покупки Николя, сообщает Football Insider.
В этом сезоне Джексон не имеет твердого места в стартовом составе "Вильярреала", но при этом игрок сборной Сенегала забил три гола и отдал две результативные передачи в рамках Ла Лиги и Лиги Конференций.
Помимо Джексона, Эмери хочет забрать из своего бывшего клуба защитника Пау Торреса и вингера Самуэля Чуквуэмеку. По всей видимости, Унаи решил начать с наиболее реалистичной цели.
20.12.2022 13:00
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