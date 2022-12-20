"Вилла" обратилась насчет Николя Джексона

"Астон Вилла" сделала запрос насчет сенегальского вингера "Вильярреала" Николя Джексона.

21-летний Джексон находился на радаре у Унаи Эмери с момента, как испанский тренер возглавил бирмингемский клуб.



После того, как Эмери согласовал список своих трансферных целей на январь, "Вилла" официально обратилась насчет покупки Николя, сообщает Football Insider.



В этом сезоне Джексон не имеет твердого места в стартовом составе "Вильярреала", но при этом игрок сборной Сенегала забил три гола и отдал две результативные передачи в рамках Ла Лиги и Лиги Конференций.



Помимо Джексона, Эмери хочет забрать из своего бывшего клуба защитника Пау Торреса и вингера Самуэля Чуквуэмеку. По всей видимости, Унаи решил начать с наиболее реалистичной цели.