Рэднапп не считает, что Англия хорошо выступила на ЧМ-2022

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми Рэднапп заявил, что не считает выступление сборной Англии на Чемпионате Мира в Катаре хорошим.

На ЧМ-2022 англичане остановились на стадии 1/4 финала, проиграв Франции со счетом 1:2. Однако Рэднаппу кажется, что с таким подбором игроков и с такими соперниками команда Гарета Саутгейта должна была добиваться большего.



"Я не разделяю это ощущение, что сборная Англии хорошо выступила на Чемпионате Мира. Выход в четвертьфинал нельзя называть отличным достижением, и я не думаю, что мы должны праздновать это".



"Мы могли добиться гораздо большего с имеющимся составом и его глубиной. Но выходившие на замену игроки были недостаточно быстры, а убирали мы не тех игроков".



"Когда я смотрю на Францию и Аргентину в финале, то думаю, что там могли быть мы. Аргентина — очень хорошая команда, но не выдающаяся. А Франция — одна из слабейших французских сборных, что мы только видели", — сообщил Рэднапп Sky Sports.