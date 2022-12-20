МЮ придется раскошелиться на 65 млн. фунтов ради Кошты

"Манчестер Юнайтед" придется раскошелиться на 65 миллионов фунтов, чтобы заполучить голкипера "Порту" и сборной Португалии Диогу Кошту.

Как известно, будущее первого номера "Юнайтед" Давида Де Хеа остается в подвешенном состоянии. "Красные дьяволы" до сих пор даже не воспользовались своей опцией по продлению контракта испанца на 12 месяцев.



Одним из наиболее вероятных сменщиков Де Хеа в воротах "Юнайтед" считается 23-летний Кошта, который сыграл каждую минуту пяти матчей своей сборной на Чемпионате Мира в Катаре.



Однако Corrieio da Manha утверждает, что в январе или следующим летом "Порту" отпустит Кошту только за отступные, прописанные в контракте Диогу, а это 65 млн. фунтов.