Лопетеги: "Коста должен избавиться от плохих привычек"

Главный тренер "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги призвал своего нападающего Диего Косту избавиться от плохих привычек.

Коста не забил ни одного гола в своих шести матчах за "Вулверхэмптон", куда он перешел свободным агентом. А против "Брентфорда" 29 октября Диего даже схлопотал красную карточку, попытавшись забодать оппонента.



Сейчас 34-летний испанец уже отбыл свою дисквалификацию и готов сыграть против "Джиллингема" в Кубке Лиги во вторник, и Лопетеги призывает своего подопечного следить за поведением.



"Диего знает, что здесь у него есть большая возможность. На протяжении шести месяцев он был вне футбола высокого уровня. Теперь у него есть хорошая возможность, чтобы снова играть в футбол на элитном уровне, в Премьер-Лиге".



"На тренировке он словно ребенок, словно молодой игрок. Он очень упорно трудится над тем, чтобы стать лучшей версией себя, и мы собираемся помочь ему с этим".



"Однако он должен избавиться от плохих привычек, которые, как мы знаем и как он знает, у него есть. Я хочу видеть, как он проявляет свой характер в игре, а не с помощью глупых поступков", — цитирует Лопетеги BBC.