"Челси" обратился к Гарначо

"Челси" установил контакт с вингером "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.

Гарначо стремительно ворвался в планы главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, забив два гола и отдав две результативные передачи в четырех последних матчах перед паузой на ЧМ-2022.



Теперь клуб с "Олд Траффорд" хочет заключить с Гарначо новый контракт, увеличив зарплату 18-летнего аргентинца с 5,000 до 50,000 фунтов в неделю.



Однако Goal сообщает, что "Челси" предложил Гарначо рассмотреть альтернативный вариант. "Синие" готовы подписать Алехандро свободным агентом в конце этого сезона, когда истекает его контракт с "Юнайтед".