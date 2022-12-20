"Челси" обратился к Гарначо
"Челси" установил контакт с вингером "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.
Гарначо стремительно ворвался в планы главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, забив два гола и отдав две результативные передачи в четырех последних матчах перед паузой на ЧМ-2022.
Теперь клуб с "Олд Траффорд" хочет заключить с Гарначо новый контракт, увеличив зарплату 18-летнего аргентинца с 5,000 до 50,000 фунтов в неделю.
Однако Goal сообщает, что "Челси" предложил Гарначо рассмотреть альтернативный вариант. "Синие" готовы подписать Алехандро свободным агентом в конце этого сезона, когда истекает его контракт с "Юнайтед".
20.12.2022 09:00
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Последние комментарии:
Бля я хуею с этих стратегий боэли. Пока больше на какой-то ДОЛБАЕБСИ похоже, чем на ГЕГЕМОНСИ. Надеюсь ошибиться
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ну не в челси же
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