Агент намекает на уход Мартинеса из "Виллы"

Агент голкипера "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса заявил, что его клиент открыт к уходу на повышение.

Мартинес сыграл ключевую роль в победе сборной Аргентины на Чемпионате Мира в Катаре. Эмилиано блестяще отыграл финал против Франции, несмотря на три пропущенных за 120 минут гола.



На фоне отличной игры Мартинеса в Катаре появились слухи об интересе к 30-летнему аргентинцу со стороны ведущих клубов Европы, и агент Густаво Гони не исключает уход своего клиента из "Виллы" в обозримом будущем.



"На сегодняшний день есть несколько команд, которые могут позволить себе голкипера вроде него. Серия А? Почему нет? Ясно то, что он сам устремлен высоко — до Лиги Чемпионов", — сообщил Гони TMW.