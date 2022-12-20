Агент намекает на уход Мартинеса из "Виллы"
Агент голкипера "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса заявил, что его клиент открыт к уходу на повышение.
Мартинес сыграл ключевую роль в победе сборной Аргентины на Чемпионате Мира в Катаре. Эмилиано блестяще отыграл финал против Франции, несмотря на три пропущенных за 120 минут гола.
На фоне отличной игры Мартинеса в Катаре появились слухи об интересе к 30-летнему аргентинцу со стороны ведущих клубов Европы, и агент Густаво Гони не исключает уход своего клиента из "Виллы" в обозримом будущем.
"На сегодняшний день есть несколько команд, которые могут позволить себе голкипера вроде него. Серия А? Почему нет? Ясно то, что он сам устремлен высоко — до Лиги Чемпионов", — сообщил Гони TMW.
20.12.2022 08:00
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