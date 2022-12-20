"Арсенал" вступил в борьбу за Кунью

"Арсенал" присоединился к числу претендентов на нападающего "Атлетико" Матеуса Кунью.

Ближайшие месяцы "Арсеналу" предстоит обходиться без Габриэля Жезуса, перенесшего операцию на колене, которое он травмировал в сборной Бразилии на Чемпионате Мира в Катаре.



Потеря Жезуса рискует стать большим ударом по шансам "канониров" удержать лидерство в Премьер-Лиге и успешно выступить в плей-офф Лиги Европы.



Задумавшись о усилении в январе, "Арсенал" обратил свой взор на 23-летнего Кунью, сообщает Goal. "Атлетико" открыт к предложениям насчет соотечественника Жезуса в январе.



Наиболее вероятным направлением для Куньи выглядит Премьер-Лига, где его также хотят "Вулверхэмптон", "Астон Вилла" и "Лидс", однако пока Матеус не сделал свой выбор.



Добавим, в этом сезоне Кунья является игроком скамейки в "Атлетико", не забив ни одного гола в своих 11 матчах в Ла Лиге.