"Арсенал" вступил в борьбу за Кунью
"Арсенал" присоединился к числу претендентов на нападающего "Атлетико" Матеуса Кунью.
Ближайшие месяцы "Арсеналу" предстоит обходиться без Габриэля Жезуса, перенесшего операцию на колене, которое он травмировал в сборной Бразилии на Чемпионате Мира в Катаре.
Потеря Жезуса рискует стать большим ударом по шансам "канониров" удержать лидерство в Премьер-Лиге и успешно выступить в плей-офф Лиги Европы.
Задумавшись о усилении в январе, "Арсенал" обратил свой взор на 23-летнего Кунью, сообщает Goal. "Атлетико" открыт к предложениям насчет соотечественника Жезуса в январе.
Наиболее вероятным направлением для Куньи выглядит Премьер-Лига, где его также хотят "Вулверхэмптон", "Астон Вилла" и "Лидс", однако пока Матеус не сделал свой выбор.
Добавим, в этом сезоне Кунья является игроком скамейки в "Атлетико", не забив ни одного гола в своих 11 матчах в Ла Лиге.
20.12.2022 07:00
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