Светская хроника за вторник
"Ливерпуль" готовит предложение по Энцо Фернандесу. "Челси" уверен в приобретении Йошко Гвардиола. "Тоттенхэм" нацелился на Джордана Пикфорда. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.
Нападающий Килиан Мбаппе может еще до Нового года объявить, что уйдет из ПСЖ в конце сезона, но наиболее вероятным направлением для француза выглядит "Реал", а не клубы Премьер-Лиги. (Sport)
"Ливерпуль" предложит 80 миллионов фунтов за полузащитника Энцо Фернандеса, позволив 21-летнему аргентинцу доиграть сезон в "Бенфике" на правах аренды. (River al Instante)
"Челси" уверен, что выиграет борьбу за защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола. (90min)
"Челси" надеется оформить приобретение нападающего дортмундской "Боруссии" Юссуфы Мукоко в январе. (GiveMeSport)
"Юнайтед" будет достаточно 10 млн. фунтов для покупки вингера менхенгладбахской "Боруссии" Маркуса Тюрама в январе. (talkSPORT)
Защитник "Юнайтед" Аарон Ван-Биссака интересен "Вулверхэмптону", "Кристал Пэлас" и "Вест Хэму". (Fabrizio Romano)
"Тоттенхэм" рассматривает голкипера "Эвертона" и сборной Англии Джордана Пикфорда в качестве преемника для 35-летнего Уго Льориса. (Football Insider)
"Наполи" исключает продажу вингера Хвичи Кварацхелии, интерес к которому приписывали "Манчестер Сити" и "Ньюкаслу". (Fabrizio Romano)
Другое
В ближайшие недели или месяцы "Арсенал" сядет за стол переговоров со своим вингером Букайо Сака о новом контракте. (CaughtOffcide)
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти отказался от работы со сборной Бразилии. (Daily Mail)
Наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг использует дрон во время тренировок своих игроков. (The Sun)
31-летний сын Гари Линекера Джорд выиграл свыше 4,000 фунтов со ставки в 20 фунтов на экспресс из семи событий на финал Чемпионата Мира в Катаре, предсказав победу аргентинцев в серии послематчевых пенальти и голы Лионеля Месси с Килианом Мбаппе. (The Sun)
Сестра Криштиану Роналду назвала ЧМ-2022 в Катаре худшим мундиалем за все времена. (Daily Mirror)
20.12.2022 06:00
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Последние комментарии:
Че там с Мбаппе происходит?
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1. Ну логично. Играя в ПСЖ с Месси золотой мяч теперь только во сне присниться может.
2. Каждый день Ливерпуль с ним договаривается и каждый день за новую сумму
3. Хороший дуэт с Тьяго Сильвом на десятилетия
4. Вчера писали что Мукоку продлит контракт с Боррусией. Позавчера, что он в МЮ уходит. Позапозавчера, что в Челси в конце сезона. Я начинаю подозревать, что ты сам эти новости выдумываешь, Миха
5. 10 миллионов это какие то копейки. Его на органы если разобрать и то больше выйдет
6. А когда то был перспективным пиздец
7. Пикфорду уже самому под 30. Неужели менеджеры ТТХ настолько тупы, что подпишут 29 летнего вратаря на замену Льерису? Хотя после того, как они Кейна за 120 лямов отказались Сити продавать, я уже ничего не удивлюсь.
8. 100+ миллинов решат эту нелепую проблему
9. Вот будет рофл если не договорятся и он за бесплатно уйдет
10. Все правильно. Только еблан уходит в сборную из топ клуба за 4 года до ЧМ
11. Российская армия поняла важность дронов через 3 месяца войны, Тен Хааг только через 10. Получается Тен Хааг в 3 раза тупее Шойгу
12. Экспесщик хуже пидараса
13. А что там Морган на этот счет думает?
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Сестра Криштиану Роналду назвала ЧМ-2022 худшим в истории.
«Худший чемпионат мира за все времена... Который, к счастью, подарил нам отличный финал. Вот это матч. Поздравляю Аргентину», – написала Катя Авейру в сторис инстаграма.
Также девушка похвалила Килиана Мбаппе, который сделал хет-трик в финале ЧМ-2022.
«Этот парень невероятен. Какое же яркое будущее ждет тебя. Невероятно», – написала Авейру.
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