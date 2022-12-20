Светская хроника за вторник

"Ливерпуль" готовит предложение по Энцо Фернандесу. "Челси" уверен в приобретении Йошко Гвардиола. "Тоттенхэм" нацелился на Джордана Пикфорда. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Нападающий Килиан Мбаппе может еще до Нового года объявить, что уйдет из ПСЖ в конце сезона, но наиболее вероятным направлением для француза выглядит "Реал", а не клубы Премьер-Лиги. (Sport)



"Ливерпуль" предложит 80 миллионов фунтов за полузащитника Энцо Фернандеса, позволив 21-летнему аргентинцу доиграть сезон в "Бенфике" на правах аренды. (River al Instante)



"Челси" уверен, что выиграет борьбу за защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола. (90min)



"Челси" надеется оформить приобретение нападающего дортмундской "Боруссии" Юссуфы Мукоко в январе. (GiveMeSport)



"Юнайтед" будет достаточно 10 млн. фунтов для покупки вингера менхенгладбахской "Боруссии" Маркуса Тюрама в январе. (talkSPORT)



Защитник "Юнайтед" Аарон Ван-Биссака интересен "Вулверхэмптону", "Кристал Пэлас" и "Вест Хэму". (Fabrizio Romano)



"Тоттенхэм" рассматривает голкипера "Эвертона" и сборной Англии Джордана Пикфорда в качестве преемника для 35-летнего Уго Льориса. (Football Insider)



"Наполи" исключает продажу вингера Хвичи Кварацхелии, интерес к которому приписывали "Манчестер Сити" и "Ньюкаслу". (Fabrizio Romano)



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В ближайшие недели или месяцы "Арсенал" сядет за стол переговоров со своим вингером Букайо Сака о новом контракте. (CaughtOffcide)



Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти отказался от работы со сборной Бразилии. (Daily Mail)



Наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг использует дрон во время тренировок своих игроков. (The Sun)



31-летний сын Гари Линекера Джорд выиграл свыше 4,000 фунтов со ставки в 20 фунтов на экспресс из семи событий на финал Чемпионата Мира в Катаре, предсказав победу аргентинцев в серии послематчевых пенальти и голы Лионеля Месси с Килианом Мбаппе. (The Sun)



Сестра Криштиану Роналду назвала ЧМ-2022 в Катаре худшим мундиалем за все времена. (Daily Mirror)