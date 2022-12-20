Травма Варана не носит серьезного характера

Рафаэль Варан Травма, полученная защитником "Манчестер Юнайтед" Рафаэлем Вараном в финале Чемпионата Мира в Катаре, не носит серьезного характера.

Несмотря на опасения, связанные с повреждением лодыжки, Варан не просто поехал на ЧМ-2022, но и проявил себя там ключевым игроком сборной Франции.

Рафаэль не смог доиграть до конца финал против Аргентины в воскресенье, получив травму во втором экстра-тайме, однако Manchester Evening News не ожидает, что это станет проблемой для "Юнайтед".

Эта травма стала следствием усталости, и после недели отдыха 29-летний француз будет готов вернуться к тренировкам с командой Эрика Тен Хага.

Как и аргентинский защитник Лисандро Мартинес, Варан пропустит матч 4-го раунда Кубка Лиги против "Бернли" в ближайшую среду, а также поединок Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" 27 декабря. Снова сыграть Рафаэль может против "Вулверхэмптона" 31 декабря.


Метки Варан, Манчестер Юнайтед, сборная Франции, травмы, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2022 00:05

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  1. mancunia-planet 20.12.2022 00:58 # mancunia-planet
    Пздц он выстрадал финал, чуть не рассыпался. Весь турнир отпахал, сейчас нужно восстановление соответственно не будет играть. Придётся в ближайшие игры терпеть тупого Гваера.

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