Травма Варана не носит серьезного характера

Травма, полученная защитником "Манчестер Юнайтед" Рафаэлем Вараном в финале Чемпионата Мира в Катаре, не носит серьезного характера.

Несмотря на опасения, связанные с повреждением лодыжки, Варан не просто поехал на ЧМ-2022, но и проявил себя там ключевым игроком сборной Франции.



Рафаэль не смог доиграть до конца финал против Аргентины в воскресенье, получив травму во втором экстра-тайме, однако Manchester Evening News не ожидает, что это станет проблемой для "Юнайтед".



Эта травма стала следствием усталости, и после недели отдыха 29-летний француз будет готов вернуться к тренировкам с командой Эрика Тен Хага.



Как и аргентинский защитник Лисандро Мартинес, Варан пропустит матч 4-го раунда Кубка Лиги против "Бернли" в ближайшую среду, а также поединок Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" 27 декабря. Снова сыграть Рафаэль может против "Вулверхэмптона" 31 декабря.