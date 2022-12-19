Канте хочет получить предварительный контракт от "Барселоны"

Полузащитник "Челси" Нголо Канте надеется заключить предварительный контракт с "Барселоной" уже в январе.

Канте, его партнер по "Челси" Жоржиньо, Юри Тилеманс из "Лестера" и Мартин Субименди рассматриваются "Барселоной" на замену покидающему клуб в конце сезона Серхио Бускетсу.



Нголо уже некоторое время находится в переговорах с "Барселоной" и надеется, что из своего шорт-листа каталонский клуб выберет именно его.



Однако Канте хочет, чтобы "Барселона" приняла решение насчет него уже в январе, потому что Нголо нужна ясность насчет своего будущего — контракт 31-летнего француза с "Челси" истекает в конце этого сезона, и у него есть и другие варианты для рассмотрения.



Добавим, интерес к Канте, который сыграл только два матча за "синих" в этом сезоне, также приписывают "Ювентусу" и "Интеру".