Рэшфорд: "Может, мы перестанем выдумывать эти истории?"

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" отреагировал на громкую газетную историю насчет своей контрактной ситуации.

На днях издание Daily Star выпустило эксклюзивный материал о том, что Рэшфорд отклонил предложение "Юнайтед" о новом контракте с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю.

Также сообщалось, что "красные дьяволы" готовы улучшить свое предложение до 400,000 фунтов в неделю, сделав Маркуса самым высокооплачиваемым игроком команды Эрика Тен Хага, лишь бы оградить своего воспитанника от интереса "Реала" и ПСЖ.

Эта история стала последней каплей для Рэшфорда, который обратился к социальным сетям и попросил не отвлекать его от игры в футбол.

"Может, мы перестанем выдумывать эти истории? Моя и клуба цель в этом сезоне заключается в том, чтобы попасть в Лигу Чемпионов. А это не помогает. Спасибо вам", — написал Рэшфорд в твиттере.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, слухи

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. quavo 19.12.2022 21:29 # quavo
    Ну так я и думал. Решфорд предан клубу, это не толстозадый руни который доил муму на 300 кусков и угрожал перейти в мс

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  2. mancunia-planet 19.12.2022 21:04 # mancunia-planet
    А то, что "помогает" ты не делаешь! Где голы ёпта?

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