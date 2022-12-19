Рэшфорд: "Может, мы перестанем выдумывать эти истории?"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" отреагировал на громкую газетную историю насчет своей контрактной ситуации.
На днях издание Daily Star выпустило эксклюзивный материал о том, что Рэшфорд отклонил предложение "Юнайтед" о новом контракте с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю.
Также сообщалось, что "красные дьяволы" готовы улучшить свое предложение до 400,000 фунтов в неделю, сделав Маркуса самым высокооплачиваемым игроком команды Эрика Тен Хага, лишь бы оградить своего воспитанника от интереса "Реала" и ПСЖ.
Эта история стала последней каплей для Рэшфорда, который обратился к социальным сетям и попросил не отвлекать его от игры в футбол.
"Может, мы перестанем выдумывать эти истории? Моя и клуба цель в этом сезоне заключается в том, чтобы попасть в Лигу Чемпионов. А это не помогает. Спасибо вам", — написал Рэшфорд в твиттере.
19.12.2022 21:00
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Ну так я и думал. Решфорд предан клубу, это не толстозадый руни который доил муму на 300 кусков и угрожал перейти в мс
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А то, что "помогает" ты не делаешь! Где голы ёпта?
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