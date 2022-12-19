Рэшфорд: "Может, мы перестанем выдумывать эти истории?"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" отреагировал на громкую газетную историю насчет своей контрактной ситуации.

На днях издание Daily Star выпустило эксклюзивный материал о том, что Рэшфорд отклонил предложение "Юнайтед" о новом контракте с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю.



Также сообщалось, что "красные дьяволы" готовы улучшить свое предложение до 400,000 фунтов в неделю, сделав Маркуса самым высокооплачиваемым игроком команды Эрика Тен Хага, лишь бы оградить своего воспитанника от интереса "Реала" и ПСЖ.



Эта история стала последней каплей для Рэшфорда, который обратился к социальным сетям и попросил не отвлекать его от игры в футбол.



"Может, мы перестанем выдумывать эти истории? Моя и клуба цель в этом сезоне заключается в том, чтобы попасть в Лигу Чемпионов. А это не помогает. Спасибо вам", — написал Рэшфорд в твиттере.