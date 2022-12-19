"Бавария" проявила интерес к Мартинесу
"Бавария" проявила интерес к голкиперу "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинесу.
Накануне вечером Мартинес вместе со сборной Аргентины одержал победу над Францией в финале Чемпионата Мира в Катаре, став героем серии послематчевых пенальти.
Своей игрой на ЧМ-2022 Эмилиано приглянулся "Баварии", которая срочно ищет замену своему первому номеру Мануэлю Нойеру, пропускающему остаток этого сезона из-за перелома ноги.
Как сообщает Foot Mercato, кандидатура Мартинеса очень нравится боссам "Баварии", однако у Эмилиано есть контракт до 2027 года, и после такого феерического турнира "Вилла" вправе устанавливать любую цену за 30-летнего аргентинца.
19.12.2022 20:00
Просмотров: 696
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: