"Бавария" проявила интерес к Мартинесу

"Бавария" проявила интерес к голкиперу "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинесу.

Накануне вечером Мартинес вместе со сборной Аргентины одержал победу над Францией в финале Чемпионата Мира в Катаре, став героем серии послематчевых пенальти.



Своей игрой на ЧМ-2022 Эмилиано приглянулся "Баварии", которая срочно ищет замену своему первому номеру Мануэлю Нойеру, пропускающему остаток этого сезона из-за перелома ноги.



Как сообщает Foot Mercato, кандидатура Мартинеса очень нравится боссам "Баварии", однако у Эмилиано есть контракт до 2027 года, и после такого феерического турнира "Вилла" вправе устанавливать любую цену за 30-летнего аргентинца.