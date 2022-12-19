Галлас: "Роналду решил бы проблему "Челси"

Экс-защитник "Челси" Вильям Галлас вновь призвал "синих" подписать нападающего Криштиану Роналду до конца сезона.

"Челси" и раньше испытывал проблемы с голевой отдачей от своих нападающих. Эта ситуация только усугубилась после того, как Армандо Бройя надорвал крестообразные связки колена.



Галлас чувствует, что 37-летний Роналду мог бы помочь "синим", но предлагает дать португальцу только краткосрочный контракт.



"Челси" нужно купить нападающего. Им нужно найти правильного нападающего, который подойдет для их модели. Не только я вижу эту проблему. "Челси" забивает недостаточно много голов, и Роналду мог бы ее решить".



"Ему было сложно оказаться на скамейке запасных на Чемпионате Мира, поэтому ему нужно время подумать, как предотвратить возникшую в "Манчестер Юнайтед" ситуацию. Если он перейдет в "Челси", то только до конца сезона, и я думаю, он будет хорош там", — цитирует Галласа Goal.