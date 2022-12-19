"Брайтон" обсуждает новый контракт с Макаллистером

Исполнительный директор "Брайтона" Пол Барбер сообщил, что его клуб обсуждает новый контракт с полузащитником Алексисом Макаллистером, едва выигравшим Чемпионат Мира в Катаре.

23-летний Макаллистер сыграл шесть матчей на ЧМ-2022, отметившись результативной передачей в финале против Франции.



Однако "Брайтон" не боится потерять свою звезду. Действующий контракт Алексиса истекает в 2025 году, и стороны уже обсуждают продление сотрудничества.



"Мы работали над новым контрактом для Алексиса еще до Чемпионата Мира. Мы несколько раз встречались с отцом Алексиса (Карлосом), который сам играл за сборную Аргентины вместе с Марадоной, так что это великолепная семейная традиция".



"Конечно он (Карлос) очень гордиться своей семьей, он очень волновался за Алексиса. Они милые люди, милая семья, и они рады за Алексиса".



"Как и мы рады за других игроков Премьер-Лиги из сборной Аргентины. Поздравляем их тоже", — сообщил Барбер talkSPORT.