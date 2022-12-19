Артета подтвердил, что Сака и Мартинелли готовы к возобновлению сезона

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что вингер Букайо Сака и нападающий Габриэль Мартинелли будут готовы к возобновлению сезона.

В данный момент "Арсенал" готовится к матчу против "Вест Хэма" на Boxing Day. И хотя англичанин Сака и бразилец Мартинелли еще не приступили к тренировкам в общей группе, оба уже вернулись в расположение клуба после выступления за свои сборные на Чемпионате Мира в Катаре.



"У меня нет никаких опасений. Они под очень хорошим наблюдением и будут тренироваться с нами в ближайшие дни, поэтому будем надеяться, они будут готовы. Они вернулись в команду и сразу же вошли в ритм, сохранив форму и настрой".



"Мы ждем их, и они сами тоже отчаянно этого хотят. Я поговорил с ними обоими. Габи был здесь в субботу, а с ним его большая улыбка, большая энергетика и готовность снова трудиться. Это станет большим импульсом для команды", — цитирует Артету talkSPORT.