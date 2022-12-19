Два клуба Премьер-Лиги хотят Юрановича

Два неназванных клуба Премьер-Лиги интересуются правым защитником "Селтика" Йосипом Юрановичем.

У Юрановича остается еще три с половиной года по контракту, и "Селтик" даже хочет предложить новую сделку 27-летнему игроку сборной Хорватии.



Однако к Юрановичу возник серьезный интерес других клубов после того, как Йосип провел шесть матчей на Чемпионате Мира в Катаре, завоевав со своей сборной бронзовые медали.



Как сообщает Sky Sports, заполучить Юрановича в январе хотят "Барселона", "Атлетико" и два представителя Премьер-Лиги, чьи имена не называются.



Причем "Барселона" и вовсе рассматривает Йосипа своей целью номер один по укреплению правого фланга обороны в условиях крайне ограниченных финансов.