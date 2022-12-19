Хау успокоил слухи насчет Энцо Фернандеса

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау успокоил слухи насчет интереса своего клуба к полузащитнику "Бенфики" Энцо Фернандесу.

21-летний Фернандес не только едва выиграл Чемпионат Мира в Катаре со сборной Аргентины, но и был признан лучшим молодым игроком турнира.



Однако Хау дает ясно понять, что его клуб не будет покупать Энцо или кого-либо другого, судя только по игре на ЧМ-2022.



"Я слышал о нем, и я знаю его, но я думаю, у него довольно кругленькая трансферная стоимость".



"Я не думаю, что ты когда-либо должен покупать игрока, проанализировав только его игру на Чемпионате Мира. С приобретением игрока идет огромная подготовительная работа".



"Ты никогда не покупаешь игрока, посмотрев его только четыре недели. Я не говорю, что наши скауты не просматривали игроков на Чемпионате Мира, но судить только по их игре там? Мы не будем этого делать", — цитирует Хау Sky Sports.