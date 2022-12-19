Хау успокоил слухи насчет Энцо Фернандеса
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау успокоил слухи насчет интереса своего клуба к полузащитнику "Бенфики" Энцо Фернандесу.
21-летний Фернандес не только едва выиграл Чемпионат Мира в Катаре со сборной Аргентины, но и был признан лучшим молодым игроком турнира.
Однако Хау дает ясно понять, что его клуб не будет покупать Энцо или кого-либо другого, судя только по игре на ЧМ-2022.
"Я слышал о нем, и я знаю его, но я думаю, у него довольно кругленькая трансферная стоимость".
"Я не думаю, что ты когда-либо должен покупать игрока, проанализировав только его игру на Чемпионате Мира. С приобретением игрока идет огромная подготовительная работа".
"Ты никогда не покупаешь игрока, посмотрев его только четыре недели. Я не говорю, что наши скауты не просматривали игроков на Чемпионате Мира, но судить только по их игре там? Мы не будем этого делать", — цитирует Хау Sky Sports.
19.12.2022 15:00
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Хуита хтот энцо
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> Я не думаю, что ты когда-либо должен покупать игрока, проанализировав только его игру на Чемпионате Мира. С приобретением игрока идет огромная подготовительная работа
В 2002 году Клеберсон стал представителем своего клуба в составе сборной Бразилии, выигравшей свой пятый чемпионат мира
Однако уже в 2003 году Клеберсона купил «Манчестер Юнайтед» за 6,5 млн фунтов стерлингов. Уже во второй игре за «Юнайтед» игрок получил травму, поэтому всего за два сезона чемпион мира провёл за «красных дьяволов» лишь 30 матчей. Он отметился двумя забитыми голами в домашних встречах против «Блэкберн Роверс» и «Эвертона».
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